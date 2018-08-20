Британия позволит мигрантам из ЕС остаться даже без соглашения по Brexit 20.08.2018, 11:12

Великобритания позволит мигрантам из ЕС продолжать получать доступ к медицинской помощи и претендовать на льготы.

Европейцам будет предоставлено право оставаться в Великобритании даже в случае, если Лондон и Брюссель не договорятся по соглашению о Brexit.

Об этом говорится в планах британского правительства, которые опубликуют в четверг, сообщает eurointegration.com cо ссылкой на The Telegraph.

Правительство Терезы Мэй подготовило более 80 документов, детализирующих планы на случай сценария без соглашения в различных секторах экономики.

Великобритания позволит мигрантам из ЕС продолжать получать доступ к медицинской помощи и претендовать на льготы, поскольку остальные планы правительства Великобритании, которые предусматривают резкий выход из блока, "полагаются на наяность существующей рабочей силы".

Это предложение будет применено вне зависимости от того, будут ли британские мигранты в европейских странах ЕС иметь такие же права.

Великобритания и ЕС должны прийти к согласию по договору о Brexit до октября, чтобы дать время парламентам всех стран ратифицировать его. Обе стороны заявляют, что вероятность выхода без соглашения достаточно велика.

Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года.