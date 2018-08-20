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Еще раз о «полезных» санкциях

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 20.08.2018, 15:56
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Как ограничение импорта сказывается на простых россиянах.

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с требованием повлиять на торговые сети – чтобы они быстрее рассмотрели и приняли новые, более высокие цены на мясные изделия.

Мясопереработчики также требуют в срочном порядке отрегулировать ценообразование сырья с помощью восстановления конкурентной среды.

Мясопереработчики ("Продо", "Дымов", "Останкино" и другие) с начала августа жалуются на бесконтрольный рост цен. По данным НСМ, свинина подорожала на 30% с начала года, курятина – на 35%, отечественная говядина – на 10%, импортная – на 25%. Причиной этого союз называет ограничения импорта: свиней из США и Европы, свинины и говядины из Бразилии.

Ну и где все те, кто пару лет назад визжал со всех экранов и из радиоприемников, что ограничение импорта потребитель даже не заметит, а отечественному производителю оно и вовсе пойдет на пользу?

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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