Денис Поляков вернулся в БАТЭ 20.08.2018, 16:13

Белорусский защитник Денис Поляков подписал контракт с борисовским клубом.

"Поляков в 2012-17 годах верой и правдой служил нашему клубу, завоевав за это время шесть чемпионских титулов, Кубок страны и четыре Суперкубка. В период выступлений за борисовчан Денис четырежды включался в список "22 лучших футболиста чемпионата", внес весомый вклад в три попадания команды в групповую стадию Лиги чемпионов и одно — Лиги Европы. Вдобавок именно тогда превратился в ключевого игрока национальной сборной Беларуси.

По завершении сезона-2017 Поляков откликнулся на приглашение из ведущего кипрского клуба — "Апоэля". Вроде бы ничто не предвещало проблем. В 16 матчах чемпионата никосийцы при участии белоруса одержали 14 побед, по разу разошлись миром и уступили — и стали чемпионами страны. Золотую медаль примерил и Поляков. Однако случившиеся вскоре перестановки в тренерском штабе обернулись тем, что в начале августа "Апоэль" объявил о расторжении контракта с опытным защитником.

БАТЭ никогда не бросал оказавшихся на перепутье ребят, которые в свое время всеми силами помогали ковать "желто-синим" славу. Полякову предложили контракт — и вот наш 33-й номер снова в ростере.

Осень обещает быть жаркой. С возвращением домой, Денис", — приветствует игрока пресс-служба.