Во время переписи Белстат будет узнавать о выехавших за границу белорусах 5 20.08.2018, 18:39

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Перепись пройдет осенью 2019 года.

Председатель Национального статистического комитета Ирина Медведева рассказала, что перепись населения, которая пройдет в следующем году, не будет предусматривать «некорректных вопросов по национальности», пишет сайт телеканала «Белсат»

«У нас были и гномы, и эльфы. Мы готовы к этим вопросам, – заявила Медведева. – В принципе мы можем записать «другая национальность».

В переписном опроснике появится новый вопрос к тем, кто выехал на работу в другую область или страну – о причинах.

Вместе с этим, перепись не учтет людей, изменивших пол.

«Новые тенденции учитываться не будут. После переписи мы обработаем ответы и тогда посмотрим, будет ли иметь смысл введение таких вопросов», – добавила Медведева.

Можно будет заполнить анкету за родственников

В анкетах будет 49 вопросов, но задавать их будут не всем. Так, новые вопросы о желании завести детей будут адресованы только женщинам. На вопрос журналистов, почему их не адресуют также мужчинам, глава Белстата заявила, что «детей у нас рожают женщины».

По словам Медведевой, у мужчин, однако, будет также «возможность» ответить.

«Если муж или сын будет дома, то сможет ответить на эти вопросы за женщину», – пояснила Медведева.

«Интерфакс» сообщает, что переписные листы можно заполнить со слов родственников.

Перепись населения в Беларуси проводится каждые 10 лет, начиная с 1999 года. В 2017-м Белстат провел пробную перепись. В анкете было 26 вопросов.

Очередная пройдет осенью 2019 года. Предварительные итоги переписи представят через три месяца, окончательные – через полтора года.