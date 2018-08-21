100 танков и белорусские ракеты перед Путиным 1 21.08.2018, 7:37

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Фото: I.Marinkovć

Сербия готовит грандиозный военный парад.

Сербия готовит грандиозный военный парад по случаю 100-летия победы в Первой мировой войне, который посетит президент России Владимир Путин и другие иностранные чиновники.

Об этом передает Novosti.rs.

На международный День перемирия 11 ноября по бульвару перед дворцом "Сербия" пройдет многочисленная военная техника, в частности, 100 танков и новая система ПВО малой и средней дальности, которую сербская армия должна получить из Беларуси. Кроме того, запланированы показательные полеты военных самолетов и вертолетов.

"На церемонии, подобной которой мы давно не видели, сербская армия покажет всю свою огневую мощь", - отметил представитель военного руководства Сербии.

Высокопоставленным гостям будет представлена современное отечественное оружие, а также новейшие зарубежные покупки.

Стоит упомянуть распространенную недавно информацию, что во время хельсинской встречи с Трампом Владимир Путин якобы предложил разделить Косово, вернув в состав Сербии север республики с сербским населением.

Такой сценарий, в случае реализации, создает неприятный прецедент для Боснии и Герцеговины. Как известно, в ее составе есть Республика Сербская, лидеры которой постоянно настаивают на своих планах добиться воссоединения с Сербией.

Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров. Аналитики говорят, что участие Путина в параде может усилить переговорные позиции Сербии, которая не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году.

Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.

Вучич говорит, что Путин - друг Сербии, но он уважает ее путь к ЕС.