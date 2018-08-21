Эксперт рассказала, что будет с ценами на квартиры в новостройках 21.08.2018, 9:54

На рынке недвижимости Беларуси появился новый тренд.

Больше года длился период активного спроса на новостройки, но сейчас он уже закончился. Об этом belmir.by рассказала руководитель агентства «Твоя столица. Новостройцентр» Наталья Жалова.

– Наблюдавшаяся активность покупателей базировалась на подешевевших кредитах, которые для многих открыли ранее недоступные финансовые возможности, – пояснила она.

Люди решили этим воспользоваться. В результате даже сезонность сошла на «нет» – квартиры покупались и в период летних отпусков, и сразу после Нового года.

– Другого экономического обоснования увеличения спроса нет, поскольку доходы людей оставались и продолжают оставаться на прежнем уровне, – сказала эксперт.

А дальше, по ее словам, из-за спроса цены пошли вверх. Причем наибольшее подорожание за последние 12 месяцев отмечено за новостройками класса «Эконом» – в среднем на 17 процентов.

Усредненная однокомнатная квартира этого класса по сравнению с летом прошлого года подорожала на 5 тысяч долларов, двухкомнатная – на 9 тысяч, а трехкомнатная – почти на 15 тысяч.

Еще год назад, говорит Жалова, для покупки «однушки» площадью чуть более 40 кв. м. молодая семья, используя все источники, за несколько лет собирала около 45 тысяч долларов.

Сейчас та же квартира уже стоит 50 тысяч. А значит, покупка будет отложена еще на несколько лет.

Кредитование не всем подходит: кто-то не хочет занимать у банка, а кто-то и не может – не тот уровень дохода, особенно после введения коэффициента долговой нагрузки, или нет поручителей.

– Да и в случае с новостройкой, если взять кредит на пределе своих финансовых возможностей, за что потом делать ремонт? – задает риторический вопрос эксперт.

Жалова советует рассматривать квартиры в домах на начальных стадиях строительства. Как правило, они предлагаются по цене ощутимо ниже, чем почти готовые новостройки.

При этом, по ее словам, сейчас можно уже не бояться попасть в долгострой. Они были результатом работы тех компаний, которые выходили на рынок лишь с одним домом и без опыта работы.

– Усложнившийся в свое время механизм получения земельных участков и ужесточение требований к застройщикам отсеяли слабые и недобросовестные компании, – отметила эксперт.

Работающие сейчас дорожат репутацией, поскольку выстраивают деятельность на годы вперед. Более того, некоторые заканчивают строительство даже ранее заявленного срока, добавила она.

Серьезного всплеска активности покупателей с приходом осени Жалова не ожидает. Некоторое оживление произойдет, но оно будет не настолько массовым, чтобы повлиять на цены:

– Рост цен возможен лишь обоснованный – в результате движения домов по стадиям строительной готовности, наличия отделки и т.п. О заметном их падении тоже пока говорить нет оснований.