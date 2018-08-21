США объявили новую распродажу стратегической нефти 1 21.08.2018, 10:19

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Аналитики ожидают обвала цен на «черное золото».

Минэнерго США готовится провести еще одну распродажу нефти из стратегического резерва, чтобы не допустить повышения цен.

Как сообщает Reuters, аукцион по продаже сырья из госхранилищ запланирован на 28 августа. Соответствующее уведомление получили компании, прошедшие регистрацию для участия в нефтяных сделках с правительством.

Нефтетрейдерам и перерабатывающим заводам будет предложена партия из 11 млн баррелей с поставкой в период с 1 октября по 30 ноября.

Судя по времени, продажа связана с введением санкций против Ирана и нацелена на то, чтобы не допустить скачка цен, сказал Reuters представитель торгующей нефтью компании: первый этап антииранских ограничений действует с августа, а второй, включающий запрет на нефтяной экспорт, вступит в силу с 4 ноября.

Администрация Дональда Трампа намерена добиться снижения цен на бензин в США к ноябрьским выборам в конгресс, сообщили Bloomberg источники в Белом доме. По их словам, распродажа стратегического резерва может быть увеличена как минимум втрое - до 30 млн баррелей, что сделает ее крупнейшей в истории.

"Сброс стратегических баррелей окажет психологическое давление на рынок. Он не обязательно приведет к снижению цен на бензин, но нефтяные котировки немедленно отправит вниз", - говорит старший аналитик по энергетике Hedgeye Risk Management Джо МакМонигл.

Обвал опустит цены вплоть до 50 долларов за баррель, говорит аналитик OPIS Том Клоза: Трамп настроен решительно и как внутренние, так и внешнеполитические рычаги.

Летом он неоднократно требовал от ОПЕК "немедленно снизить цены на нефть", тогда же конгресс дал ход законопроекту, позволяющему судить за картельные манипуляции нефтяным рынком. В ответ Саудовская Аравия частично свернула сделку с Россией по стабилизации рынка, нарастила нефтяное бурение рекордно за 4 года и два месяца подряд снижала отпусные цены на свои сорта.

Напомним, решение о распродаже стратегической нефти было принято еще администрацией Барака Обамы.

Первые сделки состоялись в 2017 году, когда из резерва было изъято 18 млн баррелей, реализованных на двух аукционах с участием более чем 20 компаний. В текущем году, согласно плану, продажи должны увеличиться до 25 млн баррелей, а максимальные объемы заложены на 2024-25 гг - по 35 млн баррелей в год.

Всего к 2025-му году на рынок планировалось выбросить 190 млн баррелей, или 28% от стратегического резерва топлива, в котором на начало прошлого года было 695 млн баррелей.

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.

Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся. Новая порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.

Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок.