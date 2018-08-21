Шеф-повар рассказал, какие продукты покупать и готовить в августе 21.08.2018, 11:34

Август – самый богатый на фрукты и овощи месяц лета.

На рынках прилавки завалены сочными арбузами и ароматными дынями, спелыми баклажанами, домашними яблоками, ежевикой и другими плодами, пишет шеф-повар Евгений Клопотенко для «Нового времени».

Почему сезонные продукты так хороши? Потому что они местные – их уже не подвергают различной обработке, чтобы увеличить срок хранения. Советую обратить внимание на такие овощи, ягоды и фрукты.

Сочные арбузы

Арбузы и дыни поспевают как раз во второй половине августа, а значит уже сейчас их можно покупать и не боятся нитратов. Раньше я ел их без обработки, но сейчас открыл для себя массу рецептов с арбузами и дынями, которыми не могу не поделиться.

Приготовьте арбуз на завтрак, нарезанный большими кусками, с орехами и медом. Идеальный легкий завтрак, с которым невероятно приятно провожать лето. К тому же, арбуз можно добавлять в привычные салаты. Если в мае идеальным дополнением к салату является клубника, то сейчас добавьте сочный арбуз и даже привычный салат с помидорами вас удивит. К арбузному салату также хорошо подходит брынза или фета – соленый сыр идеально оттеняет сладость ягоды.

Если вы отправляетесь на пикник – обязательно прихватите арбуз с собой и пожарьте его на гриле. Поскольку в этой ягоде много сахара, то на гриле он прекрасно карамелизируется и арбуз получается хрустящий снаружи и безумно нежный и сочный внутри.

Ароматные дыни

Кроме того, что дыню можно есть как десерт без какой-либо обработки, попробуйте сделать холодный суп. Для его приготовления возьмите дыню, охладите в холодильнике два-три часа, нарежьте кусочками и сложите в чашу блендера. Туда же добавьте мяту, перец, чеснок, масло, помидоры черри и чуть-чуть соли. Перебейте до однородности и разливайте по тарелкам. Для подачи можно использовать мелко нарезанный лук или мяту. Это блюдо не только вкусное, но и сможет раз и навсегда разрушить миф, что дыня предназначена только для десертов.

Также дыня идеально подходит к мясу. К примеру, в Испании принято употреблять дыню с хамоном. Но вы можете сделать простой соус из дыни и добавлять к копченостям или запеченному мясу. Один из моих самых любимых рецептов – это салат из дыни, с беконом и мятой. Готовиться он невероятно быстро – обжариваем бекон, нарезаем дыню и мяту. Все смешиваем, украшаем орехами и поливаем оливковым маслом.

Спелая ежевика

Как раз в августе поспевает сладкая ежевика. Сезон этой ягоды очень короткий, так что нужно поспешить. На завтрак приготовьте одно из самых красивых и полезных блюд – смузи-боул. В обычное смузи добавьте замороженный банан для плотности, выложите на тарелку и украсьте свежей ежевикой, она просто создана для этого блюда. Также из этой ягоды получается очень вкусное варенье. Но будьте осторожны во время работы, сок ежевики может окрасить все на кухне, так что работайте аккуратно.

Мясистые баклажаны и цукини

Почему-то так сложилось, что блюда с баклажанами ограничиваются рулетками и запеканками, но этот овощ способен на большее. У него хорошая и плотная мясистая структура, а значит длительная термообработка – то, что надо.

Баклажаны можно запекать с пряными травами, оливковым маслом и солью. Чтобы добавить блюду изюминку – посыпьте их пармезаном и запекайте до золотистой корочки. Для жарки баклажанов используйте качественное масло, ведь этот овощ будет впитывать его моментально, а в качестве специй – чеснок и соль.

Соте из баклажан с чесноком и другими овощами станет прекрасным гарниром к любому мясному блюду. Нарежьте овощи кубиком, добавьте соль, специи и растительное масло. Тушите в кастрюле с толстым дном, пока аромат не сведет вас с ума.

Что касается цукини, то их лучше всего запекать, ведь у них более плотная структура. Нарежьте цукини на кубики, посыпьте паприкой, красным перцем и запекайте до готовности.

Патиссоны

Структура и форма этого овоща не похожа ни на что. Многие допускают ошибку, когда очень долго готовят патиссон, ведь он становится похожим просто на кабачок. Лучше всего патиссоны запекать, делать жаркое или даже есть сырым с чесноком. Эти блюда помогут узнать настоящий вкус патиссонов, а он не оставит вас равнодушным.

Говорят, что август – это последний глоток лета. Пускай у вас он будет таким же вкусным и насыщенным, как и его плоды.