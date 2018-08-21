Галина Смирнова: «Профсоюз РЭП будет работать!» 2 21.08.2018, 15:24

Галина Смирнова

В день вынесение приговора активисты соберутся возле администрации Лукашенко, чтобы выразить свой протест.

Активисты профсоюза перед оглашением приговора Геннадию Федыничу и Игорю Комлику обратятся в администрацию Лукашенко.

Ситуацию для praca-by.info прокомментировала лидер бобруйского РЭП Галина Смирнова, автор инициативы.

– Прежде, чем ехать в суд на оглашение приговора, мы заедем в администрацию Лукашенко и отнесем свои заявления. Я не вижу, какие еще действенные меры можно предпринять в этой ситуации. Хотелось бы, чтобы свои заявления подали не только бобруйские активисты, но и члены профсоюза РЭП из других городов. Думаю, что будет много людей.

Активисты планируют встретиться 24 августа в 10 часов утра у администрации Лукашенко по ул. Карла Маркса, д. 38. Галина Смирнова подчеркивает, что подача заявлений не является массовым мероприятием.

Лидер бобруйского отделения РЭП объясняет, почему адресатом обращения является именно Лукашенко:

– Я считаю, что суд не самостоятельно принимает решение, а инициатива уголовного дела идет именно от него. Не только Комлика и Федынича судят: это давление на весь профсоюз! Я была на всех заседаниях, не пропустила ни одного! Я записала каждое выступление: и свидетелей, и прокуроров. То, что дело политически мотивировано, видно даже тем, кто был только на одном заседании. Это – заказное дело. Наказание Федыничу и Комлику – это обезглавливание профсоюза РЭП. Надо же кого-то наказать, а наказывают весь профсоюз. Может быть, формально профсоюз и не тронут, но проблемы создают большие.

Галина Смирнова добавила, что к активистам профсоюза, которые понесут свои заявления 24 августа в администрацию Лукашенко, могут присоединиться и люди, которые поддерживают РЭП:

– Пусть видят, что нас много. Это – большее, что мы сейчас можем сделать. Профсоюз будет работать! – и как сказал один из бобруйских активистов еще во время маршей тунеядцев, на место одного наказанного придет пять новых людей.