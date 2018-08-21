«Свободу Олегу Сенцову!»: жители Киева вышли к посольству РФ 21.08.2018, 15:57

Кроме Украины, акция солидарности пройдет еще в пяти странах.

21 августа, на 100-й день голодовки режиссера и писателя Олега Сенцова, PEN Ukraine совместно с Center for Civil Liberties проводят акцию у посольства России в Киеве.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Во время акций у посольства участники акции зачитали свои письма к Олегу Сенцову и его рассказы.

Акция "Солидарности с Олегом Сенцовым" стала частью международной инициативы, основанной PEN International. Напомним, что 14 августа Международный ПЕН объявил марафон написания писем в поддержку Олега Сенцова. 21 августа все письма распечатали, сегодня они будут принесены к посольствам России в разных странах.

Кроме Украины и Великобритании, акции "Солидарности с Олегом Сенцовим" одновременно состоятся в Кении, Швеции, Дании и Соединенных Штатах Америки. В Украине к акции кроме Киева присоединились Винница и Львов.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л.Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

14 августа Сенцов рассказал российской правозащитнице Зое Световой, что его состояние "предкритическое".