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Экс-министра обороны Армении объявили в международный розыск

  • 21.08.2018, 16:56
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Фото: official site of the MoD of RA

Сообщается, что он находится в России.

Бывшего министра обороны Армении Микаэла Арутюняна обвиняют в свержении конституционного строя в марте 2008 года. Тогда, после президентских выборов, люди вышли на улицы Еревана. Против них было применено боевое оружие, погибли 10 человек, сообщает «Эхо Москвы».

По этому же делу суд ранее арестовал бывшего президента Армении Роберта Качеряна. Как уточняется, Арутюнян объявлен в розыск не по линии Интерпола. На слова журналистов о том, что бывший министр сейчас находится в России, начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что силовые структуры знают о местонахождении Арутюняна не больше прессы.


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