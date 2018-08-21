Польский велосипедист отдал победу белорусу на финише «Гран-при Минска» 1 21.08.2018, 19:00

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Прошедший в воскресенье велосипедный «Гран-при Минска» получил огласку в мировых СМИ из-за странного финиша.

Лидировавший с большим преимуществом за километр до завершения гонки поляк Марек Руткевич («Вибатек») резко замедлился, начал оглядываться, а потом и вовсе перестал педалировать, дождавшись белоруса Николая Шумова («Минск»). После этого Руткевич прибавил скорость и, не сдавая смену, довез Шумова до финиша, не став при этом бороться за победу, пишет tut.by.

На канале велоклуба «Минск» в YouTube шла прямая видеотрансляция гонки, поэтому свидетелями событий стали журналисты во многих странах мира. О странном финише написали ведущие велосипедные сайты Италии (Cicloweb) и России (Gruppetto), самый популярный портал велосипедной статистики (ProCyclingStats). А известный немецкий ресурс Radsport-News сделал предположение о подкупе Руткевича.

На портале Rowery.org вышел материал о гонке с комментариями польского гонщика. Он опроверг предложения о подкупе, но признался, что отдал победу Николаю Шумову.

«В прошедшие выходные мы должны были стартовать в Польше на гонке Министерства обороны, но ее отменили. Таким образом, за неделю до важных стартов мы остались без соревнований. Тогда гонщик «Минска» Бронислав Самойлов предложил нам стартовать в белорусской столице. Мы решили отблагодарить минчан. В первый день выиграл Мацей Патерски, а Самойлов финишировал вторым, в воскресенье же решили сделать наоборот. Я сбросил скорость, когда увидел, что из отрыва атаковал Николай Шумов, но это не было подкупом – просто помогли хозяевам», – сказал Руткевич.

Отмечается, что это не первый подобный случай в истории велоспорта, но при этом гонщиком был нарушен регламент Международной федерации велоспорта, обязывающий дисквалифицировать спортсмена и оштрафовать его на 200 швейцарских франков за отказ от спортивной борьбы.