Velcom объявил о подорожании тарифов с 1 сентября
- 21.08.2018, 19:55
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Ранее о повышении тарифов объявил МТС.
Унитарное предприятие «Велком» (торговые марки velcom и ПРИВЕТ) сообщило об изменении тарифов на некоторые услуги мобильной связи с 1 сентября этого года.
Размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физ- и юрлиц увеличатся не более чем на 2,9 процента.
Без изменений останутся:
стоимость тарифных планов фиксированной связи;
абонентская плата тарифного плана lemon;
размер платы за активацию бонусов тарифных планов «Турист», «Связь без обязательств»;
тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге;
стоимость ряда дополнительных услуг.
Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменятся.
Одновременно с указанными выше изменениями существенно подешевеет стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов линейки ПРИВЕТ. Так, стоимость 1 МБ в рамках некоторых тарифных планов снизится более чем в 13 раз.
Кроме того, с 1 сентября всем абонентам тарифных планов «Пенсионный» и «Социальный» ежемесячно будет предоставляться 100 МБ интернет-трафика.
С новыми ценами можно ознакомиться, перейдя по ссылкам velcom и ПРИВЕТ, а также узнать по телефонам справочной службы: с мобильного – 411 (звонок в сети velcom бесплатный), 7100 (звонок платный), с городского – (017) 330-30-30.
Цены будут обновлены на сайтах velcom.by и privet.by 1 сентября 2018 года.