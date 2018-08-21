Velcom объявил о подорожании тарифов с 1 сентября 21.08.2018, 19:55

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Ранее о повышении тарифов объявил МТС.

Унитарное предприятие «Велком» (торговые марки velcom и ПРИВЕТ) сообщило об изменении тарифов на некоторые услуги мобильной связи с 1 сентября этого года.

Размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физ- и юрлиц увеличатся не более чем на 2,9 процента.

Без изменений останутся:

стоимость тарифных планов фиксированной связи;

абонентская плата тарифного плана lemon;

размер платы за активацию бонусов тарифных планов «Турист», «Связь без обязательств»;

тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге;

стоимость ряда дополнительных услуг.

Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменятся.

Одновременно с указанными выше изменениями существенно подешевеет стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов линейки ПРИВЕТ. Так, стоимость 1 МБ в рамках некоторых тарифных планов снизится более чем в 13 раз.

Кроме того, с 1 сентября всем абонентам тарифных планов «Пенсионный» и «Социальный» ежемесячно будет предоставляться 100 МБ интернет-трафика.

С новыми ценами можно ознакомиться, перейдя по ссылкам velcom и ПРИВЕТ, а также узнать по телефонам справочной службы: с мобильного – 411 (звонок в сети velcom бесплатный), 7100 (звонок платный), с городского – (017) 330-30-30.

Цены будут обновлены на сайтах velcom.by и privet.by 1 сентября 2018 года.