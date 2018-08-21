Эрдоган попросил у Мустафы Джемилева список узников Кремля 21.08.2018, 20:09

Мустафа Джемилев

По поводу заключенных президент Турции пообещал «говорить с Путиным».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным".

Об этом Мустафа Джемилев сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Во время последних встреч, а это было 12 июля, мы вместе с Порошенко были на открытии Трансанатолийской газовой системы, у нас снова состоялась встреча с Эрдоганом, я ему сказал, что сейчас в российских тюрьмах более 70 наших политзаключенных. Сделайте, договоритесь с Путиным об их освобождении! Он сказал: конечно, мы будем принимать какие-то меры, но вы назовите хотя бы несколько имен. Я назвал Сенцова, Кольченко ... ", - сообщил Мустафа Джемилев.

По словам Джемилева, несколько дней назад МИД Турции попросил полный список политзаключенных.

"Я думаю, что все равно они будут говорить с Путиным. Но насколько окажется продуктивной разговор? Я еще спрашивал: есть ли у вас там "в заначке" еще русские террористы, чтобы обменять? Хотя, с моей точки зрения, это вообще-то аморально - менять абсолютно невинных людей, патриотов своей страны на террористов, на людей, у которых руки по локоть в крови", - сказал Джемилев.

В октябре прошлого года осужденных в аннексированом Россией Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова передали Турции. По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.