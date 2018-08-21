На торги выставили очередную партию изъятых под Минском участков 5 21.08.2018, 21:33

3,870

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Цены стартуют от 18 тысяч рублей.

На аукцион выставили пять лотов в пригороде Минска, изъятые у владельцев, которые не уложились в сроки по строительству домов и их консервации. Из коммуникаций — в основном лишь электричество, и то не факт, что на самом участке. Цены стартуют от 18 тысяч рублей, передает tut.by.

Этим летом уже не первый раз продают с аукциона изъятые участки. На этот раз предлагают пять лотов. Ближе всего к Минску расположены два участка в Прилукской Слободе — лоты под номерами 4 и 5. Площадь участков — 15 и 16 соток. Из коммуникаций есть электричество. Правда, с пометкой: «в разделе „инженерная инфраструктура“ указаны коммуникации, которые имеются в данном населенном пункте». Значит, свет на участок еще нужно будет подвести. Стартовая цена участков — 52 и 54 тысячи рублей.

Изображение: rlt.by

Один участок (лот № 1) с незавершенным строительством, незаконсервированным капитальным строением продается в деревне Каралино (Крупицкий сельсовет). Площадь участка — почти 15 соток. Из коммуникаций в деревне есть электричество и газ. Готовность жилого дома оценена всего в 7%. Стартовая цена — 18 тысяч рублей.

Еще две участка, лоты № 2 и 3, предлагают в деревне Белица (Самохваловичский сельсовет). Площадь участков — 13 и 15 соток, стартовая цена — 23 и 24 тысячи рублей соответственно.

Начало аукциона намечено на 31 августа, документы нужно подать не позднее 27 августа. Торги пройдут по адресу: Минск, улица Чкалова, 5.