Исследователи: Скоро небоскребы будут больше километра в высоту 3 21.08.2018, 21:53

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Если нынешняя тенденция сохранится, то самый высокий небоскреб вознесется более чем на 1600 метров.

В 1985 в городах проживало два миллиарда человек, сейчас — в два раза больше, а к 2050 этот показатель достигнет шести миллиардов. Чтобы вместить столько жителей, городам придется адаптироваться. И есть лишь два варианта: расти горизонтально, захватывая все больше территории, или вертикально, наращивая этажность, как это уже происходит в мегаполисах в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, пишет hightech.plus.

Специалисты из Колумбийского университета Джонатан Ауэрбах и Филис Вань провели исследование исторических закономерностей высоты небоскребов и применили полученные данные для составления прогноза на ближайшее будущее. Согласно их результатам, высотные здания станут играть все более заметную роль в жизни горожан, сообщает MIT Technology Review.

Методика Ауэрбаха и Вань относительно проста — они составили базу данных небоскребов, которые определили как здания высотой свыше 150 метров. Всего в мире таких оказалось 3251, и построены они в 258 странах. Затем они изучили исторические закономерности возведения высотных строений. Оказалось, что тут прослеживается на удивление стабильная схема: число небоскребов свыше 150 м и 40 этажей повышается каждый год на 8% с 1950 года.

На основе этого они вывели весьма четкий прогноз: если рост продолжится в том же темпе, к 2050 будет построена 41 000 небоскребов, то есть по 800 на каждый миллиард жителей планеты. А в городах — 6800 небоскребов на каждый миллиард.

Есть закономерность и в высоте этих зданий, но она иная. В основном потому, что сверхвысокие здания пока менее эффективны с точки зрения инвесторов. Чем выше небоскреб, тем больше места надо отводить под лифты и другие вспомогательные системы в ущерб жилой площади. Тем не менее, прогноз Аурбаха и Вань таков: самое высокое здание в 2050 году будет минимум на 50% выше нынешнего рекордсмена, дубайского «Бурдж-Халифа» высотой 828 м. А вероятность того, что оно превзойдет километровый небоскреб «Джидда-Тауэр», который должны достроить в 2020, составляет 77%.

Шанс того, что самое высокое здание на планете вознесется на милю, или 1600 м, составляет 9%.

Алгоритм, предсказывающий будущий рост городов, разработали испанские урбанисты. По их мнению, город развивается так же, как биологическая система. В ближайшие пару лет точность этой модели составит 80%.