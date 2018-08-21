Глава МИД ФРГ заявил о необходимости создать Европейский валютный фонд 1 21.08.2018, 22:38

Хайко Маас

Европе нужно увеличивать независимость от американских институтов, создав собственные валютный фонд и SWIFT-систему.

Европе необходимо усилить свою автономию от США, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Handelsblatt, передает РБК.

Такое мнение министр высказал в разговоре о ситуации с Ираном. Он напомнил, что европейцы ясно объяснили США, что считают выход из ядерной сделки с Ираном ошибкой, но, несмотря на это, Вашингтон решил вернуть санкции против Тегерана.

«В таком положении стратегически важно, что мы говорили Вашингтону: мы хотим работать вместе. Но мы не допустим, чтобы вы действовали над нашими головами нам во вред», — объяснил Маас важность защиты европейских компаний от санкций.

В связи с этим «необходимо усилить автономность Европы», создавая платежные каналы, независимые от США. Это и Европейский валютный фонд и независимая SWIFT-система, пояснил глава МИД. «Действующий договор лучше взрывоопасного кризиса, который грозит Ближнему Востоку», — добавил Маас.

По словам министра, Европа постарается «занять те позиции, которые оставляют» Штаты. «Конечно, нам не удастся закрыть все пробелы. Но вместе мы можем сгладить самые серьезные последствия от мышления, которое считает успех в количестве сэкономленных долларов», — считает дипломат. По его словам, поэтому Европа увеличила финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам.