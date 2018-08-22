Лига чемпионов: БАТЭ уступил ПСВ - 2:3 22.08.2018, 0:05

Нидерландский клуб одержали волевую победу.

ПСВ одержал победу над БАТЭ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На 9-й минуте полузащитник белорусской команды Яссе Туоминен открыл счёт в матче. На 35-й минуте Гастон Перейро сравнял счет, реализовав пенальти, а в середине второго тайма Ирвин Лосано вывел голландцев вперёд. На 88-й минуте Александр Глеб восстановил статус-кво, однако всего через минуту Дониелл Мален забил третий гол ПСВ.

БАТЭ — ПСВ — 2:3

БАТЭ: Щербицкий — Филипович, Яблонский, Драгун (Глеб, 65), Иванич (Володько, 80), Риос, Милунович, Филипенко, Стасевич (к), Туоминен (Скавыш, 60), Бага.

Запасные: Чичкан, Березкин, Волков, Мукам.

ПСВ: Зут — Фирхефер, Швааб, Тасенде, Перейро (Мауро Жуниор, 82), Хендрикс, Л.де Йонг (к), Лосано (Мален, 86), Берхвейн, Росарио (Изима-Мирен, 90+4), Дамфриз.

Запасные: Роом, Риго, Садилек, Тезе.

Голы: 1:0 — Туоминен (10). 1:1 — Перейро (35, с пенальти). 1:2 — Лосано (62). 2:2 — Глеб (88). 2:3 — Мален (89).

Предупреждения: Де Йонг (20), Филипенко (37), Стасевич (39), Риос (84), Лосано (86), Тезе (90+6).

Ответная игра пройдет 29 августа в Эйндховене. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравший - Лиги Европы.