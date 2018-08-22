Предгрозовое затишье 1 Дмитрий Быков

22.08.2018, 9:07

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Дмитрий Быков

История делается не во время громких событий.

То путч, то дефолт, юбилей которого мы отмечаем, то техногенные, то социальные катастрофы – но у всего этого есть один плюс: это были новости. Это были события – иногда катастрофические, а иногда даже радостные, как всенародная победа над путчем. И хотя с годами выяснялись детали, которые компрометировали эту победу и делали ее не столь чистой – народу-то было важно, что он не дал загнать себя в стойло.

Да, это были новости, а сегодня Россия живет без новостей, и кому-то, наверное, кажется, что так оно и лучше, стабильнее. Кому-то – но не всем: большинство понимают, что это имитация жизни и кончится она таким бенцем, по сравнению с которым дефолт покажется праздником. Наши сегодняшние новости: Путин станцевал с главой МИД Австрии, представительницей евронационалистов (по крайней мере, формально). На Украине после парада «Бук» въехал в здание. За взятки задержаны представители руководства корпорации «Энергия». Рубль немного отыграл позавчерашнее резкое падение. Сенсация: Сергей Доренко грубо поругался с Владимиром Соловьевым в твиттере (упоминается слово «сперма», всю перепалку цитировать не буду. Приятно, что Доренко пока еще может поставить в тупик даже Соловьева…).

Все это – приметы вовсе не стабилизации, а вырождения. Август 1991, 1998 и даже 2000 года был хоть как-то окрашен, напоминает хоть о какой-то конкретике; август-2018 несет ощущение едва удерживаемой магмы, которая вот-вот готова хлынуть. Отдельные комментаторы – эти уж явно нанятые, стиль опознается – спешат отозваться на домашний арест двух участниц «Нового величия»: ничего, пусть бы сидели, хотели устроить нам тут хаос на просторах Родины… Да чего устраивать, он давно уже сам устроился. Хаос определяется качеством новостей: если главные из них – посадки, обыски и перепалки плюс перемещения первого лица и волатильность валюты – это говорит не о стабильности, а о затяжном падении без признаков подъема. Владимир Путин, кстати, уже посетовал на дефицит позитива в сетях. Так ведь это потому, что сети, в отличие от медиа, кое-как еще отражают действительность!

Так что август в этом году не стабильный – он один из самых грозовых. И как любил повторять только что умерший прекрасный прозаик и историк Владимир Шаров, чей уход тоже не заметили федеральные медиа, – история делается не во время громких событий, а во время подозрительных, предгрозовых затиший.

Дмитрий Быков, «Собеседник»