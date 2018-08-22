Вот такое доверие к народу 9 Сергей Васильев

22.08.2018, 10:45

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Сергей Васильев

Гауляйтер на оккупированной территории, или Как Лукашенко ездил в Миоры.

«Меня задержали 2 августа в 14.00. Капитан милиции Густав Андрей Владимирович в штатском встретил меня на улице: «Наш начальник РОВД подполковник Балад хочет с вами познакомиться». Пришли. Говорит: «Мы знаем, что вы интересуетесь состоянием преступности в регионе, готовы предоставить вам информацию, но вы должны прийти завтра в 7 утра».

Прихожу в 7 утра, пустой коридор. Капитан пришел в 8, сказал, что Балад просит подождать... Просидели пропили кофе до 14.00. «Сегодня подполковника уже не будет»… То есть целый капитан милиции вместо выполнения своих обязанностей сидел полдня, развлекал оппозиционного активиста.

Выяснилось, что в этот день Миорский район посетил «товарищ» Лукашенко. В городе был переполох, жители в шоке: в Десне установили зенитную пушку, в Старых Крюках – радары ПВО, по всем Миорам – снайперы, ОМОН, внутренние войска… Говорят, один снайпер сидел на трубе местного мясокомбината...

Всех неблагонадежных нейтрализовали: меня – кофе пить, а местных выпивох посадили в патрульную машину и возили с утра до двух часов по жаре, ни в какой участок не везли, потом после 14 отпустили.

В деревне Турково поотбирали ружья у охотников, один был в отъезде – так у его сейфа выставили круглосуточный пост...

Снайпер на колхозном гараже – вот такое доверие к народу!

Уже от двух человек слышал, что даже у сотрудников миорской милиции пистолеты отобрали на это время.

Будто это не законно избранный президент навестил своих избирателей, а гауляйтер под усиленной охраной перемещается по враждебной оккупированной стране.

Я направил жалобу в миорскую прокуратуру – на незаконное задержание, и за 2 августа, и за третье. Повестку мне не вручали, как бы «пригласили» – но, сами понимаете, все равно бы доставили. Сейчас жалоба моя перешла на рассмотрение в миорское отделение Следственного комитета, официального ответа пока нет.

Какой же ерундой занимается милиция и сам Лукашенко – снайперами и ОМОНом отгородился от народа! – возмущен Сергей Васильев. – Жители в шоке от такого «гостя».

Сергей Васильев, ucpb.org