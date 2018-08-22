Чиновник Лукашенко: С содроганием думаю, что бы было со страной из-за частной собственности 1 22.08.2018, 12:08

Леонид Анфимов

Фото: пресс-служба КГК

Глава КГК Анфимов – о приватизации.

Еще не представило свою новую программу назначенное на днях правительство, но с концептуальной статьей в газете «Советская Белоруссия» выступил глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов, сообщает tut.by.

Ключевыми темами статьи стала критика приватизации и реформ и призыв придерживаться «собственного пути развития».

«Кого-то бесит, что то, что должно было давно умереть, почему-то до сих пор живет. И этот кто-то никак не хочет признать, что именно благодаря тому, что в начале 90-х была проявлена государственная мудрость — продиктованная скорее интуицией, что называется, от земли, чем кричащими вызовами, — удалось сохранить государственное влияние на собственность», — пишет Анфимов.

«Я сегодня с содроганием думаю, что было бы со страной, если бы все раздали в частную собственность или закрыли неэффективно работающие предприятия. К этому тогда, и с удвоенной силой теперь, нас призывает разномастный хор рыночников, называя заводы «токсичными активами», — продолжает он.

Анфимов также вспоминает плановую экономику, «которую только ленивый не пытается охаять, лягнуть как поверженного исполина». «Но этот сонм нестройных голосов идет не от твердого убеждения, что все действительно было плохо. Решают политическая конъюнктура и ангажированность дирижеров этого хора. А ведь идея плановой экономики не просто опередила время! Она позволила в короткие сроки только за счет внутренних ресурсов восстановить разрушенную и Первой мировой, и гражданской войной экономику СССР. Все предприятия работали в теснейшей кооперационной связке. Каждый знал, что производить и сколько. А главное, не было проблем со сбытом продукции», — считает автор.