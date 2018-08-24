Возле администрации Лукашенко требуют освободить лидеров РЭП 5 24.08.2018, 10:17

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Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

(обновлено) Передать свое послание диктатору пришли около 50 человек.

Около 50 активистов "Европейской Беларуси", "Народнай Грамады" и профсоюза РЭП пришли к администрации Лукашенко потребовать прекращения преследования Федынича и Комлика, сообщает телеграм-канал "Баста".

Дело носит ярко вырaженный политический характер. Эксперты и политологи обращают внимание на то, что профсоюз РЭП активно участвовал в «тунеядских протестах». Именно по этой причине власти начали преследование независимого профсоюза.

Напомним, что Рада БНК призвала к солидарности с Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Рада призвала активистов выйти к администрации Лукашенко с требованиями прекратить политические репрессии против лидеров профсоюза РЭП, гражданского общества и независимой прессы, освободить и реабилитировать всех политзаключенных.

Активисты прикрепили свои обращения к дверям администрации Лукашенко.

Выступил Николай Статкевич. «Если сегодня в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика вынесут обвинительный приговор, если будут продолжаться репрессии в отношении независимых СМИ и журналистов, мы снова соберемся здесь и нас будет намного больше», - заявил лидер БНК.

Акция закончилась громким скандированием «Жыве Беларусь!» Собравшиеся поехали на судебный процесс над лидерами профсоюза РЭП, который начнется в 12:00.

Напомним, что сегодня суд Советского района Минска вынесет приговор лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере»). Процесс ведет судья Марина Федорова.