По «делу медиков» задержан владелец крупнейшей частной аптечной сети 5 24.08.2018, 14:09

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Леонид Томчин арестован по подозрению в даче взятки.

В понедельник правоохранительные органы задержали по «делу медиков» еще одного крупного бизнесмена, председателя совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонида Томчина. Об этом tut.by сообщили три не связанных друг с другом источника.

«Задержали Леонида по подозрению в даче взятки. Это было в понедельник, сейчас он арестован», — рассказал источник.

В КГБ Беларуси информацию о задержании Томчина пока не прокомментировали.

Телефон Томчина отключен. В компании сообщили, что Леонида Альбертовича на месте нет и отказались отвечать на вопрос, видели ли его в офисе с понедельника.

Леонид Томчин занимает 33 позицию в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника».

Холдинг «Аптека групп» зародился более 20 лет назад в Витебске. В 1995 году компания «Фарммаркет» занялась поставками лекарственных препаратов в Беларуси и открыла первые четыре аптеки в городе над Двиной.

В настоящее время в составе холдинга 260 аптек, под брендами ADEL и «Добрыя лекi» работает 201 торговый объект. Около 60 аптек находится в управлении «Аптека групп».

В январе компания Томчина привлекла 5 млн евро Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на развитие розничной сети белорусского холдинга. «Данная сделка позволит за 5 лет удвоить количество аптек под брендами Adel и «Добрыя лекi», — говорил на пресс-конференции Леонид Томчин.

За это время общее число аптек планировалось довести до 400 во всех регионах страны. К 2021 году холдинг планировал открыть порядка 160 аптек, стремясь к доле розничного рынка в 10%. По данным на начало года доля «Аптека групп», по оценкам компании, составляла 5,5%. По данным за 2016 год, государственная сеть аптек «Фармация» занимала долю 52%. На третьем месте находилась сеть «Планета здоровья» Дмитрия Скоромника.

В холдинг «Аптека Групп» входят не только 6 розничных компаний, но и два медцентра, ИТ-служба и подразделение по контрактному производству лекарств, а также оптовая компания «ВитФармМаркет». Томчин оценивал ее долю на оптовом рынке в 12%, что позволяло входить в тройку дистрибьюторов и импортеров лекарств. В лидерах также «Искамед» Сергея Шакутина (задержан по «делу медиков» в конце июня) и «Интерфармакс» вышеупомянутого Скоромника.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек.

В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Позже стало известно о задержании заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, главврача Минской областной больницы Андрея Королько, директора Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александра Белецкого, главного врача 9-й больницы Валерия Кушнеренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко. В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения.