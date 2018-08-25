Как санкции остановили Путина в Украине 2 Cлава Рабинович

25.08.2018, 14:48

Только благодаря санкциям Киев еще не захвачен российскими оккупантами.

Американские и европейские санкции против путинского режима работают. И только благодаря им Киев еще не захвачен российскими оккупантами. Эти санкции в конечном итоге раздавят путинскую ОПГ. Другое дело, что санкции могли быть более жесткими, чтобы остановить режим Путина в ближайшее время. Такое мнение высказал "Апострофу" российский блогер и финансист Слава Рабинович, комментируя введение Соединенными Штатами очередных санкций против России.

Американские санкции действуют на Путина – это однозначно. Да, Путин оторвал у Украины Крым и часть территорий на Донбассе. Но совершенно очевидно, каков был его план – он его неоднократно озвучивал речами квази-Гитлера о "Новороссии". Это был первоначальный план и именно санкции остановили его.

В контексте Украины санкции США работают. Более того, они работают и в контексте многих других преступлений Путина. Смотрите, отравили Литвиненко в 2006 году при помощи радиоактивного вещества – а это теракт на территории иностранного государства – никаких последствий не было.

Затем они сделали еще раз то же самое и отравили Скрипалей уже боевым летальным химическим веществом – это тоже теракт на территории иностранного государства, причем той же Великобритании – и после этого последовали санкции, которые будут иметь существенное влияние на абсолютно все в России, включая режим путинской хунты. И пусть попробует теперь Путин снова отравить кого-то в Великобритании или вмешаться в институты демократии США и в других странах – ответ будет жесткий и незамедлительный.

Эти санкции – как снежный ком, который в конечном итоге раздавит путинскую ОПГ. Просто это не происходит быстро. Во-первых, санкции не вводятся одномоментно все и сразу. Во-вторых, Россия – это не страна уровня Зимбабве или Ливии.

Еще недавно экономика РФ была размером 2 триллиона долларов ВВП в год и занимала 6-8 места в мировом рейтинге крупнейших экономик мира. Поэтому не так просто "уложить" экономику, финансовую систему и территорию, которая является самой большой в мире страной. Но это постепенно происходит, а эффекты от санкций действуют наложенным платежом. То есть сегодня санкции ввели, а через какое-то время видим эффект.

Если отложить в сторону эмоции, а взять и посмотреть, как жила Российская Федерация в 2013 году – вспомнить, где был рубль, на каком уровне был российский фондовый рынок в долларовом выражении, какой был размер ВВП в долларовом выражении и так далее – и сравнить с сегодняшним днем, то мы видим, что санкции работают. Если бы санкции не работали, то, я боюсь, от Украины осталось бы меньше половины территории, а Киев мог быть захвачен российскими оккупантами. То есть санкции остановили намерения Путина о "Новороссии".

Поэтому то, что якобы санкции не работают, звучит очень глупо. Другое дело, что есть какие-то области в санкционном режиме, которые я бы лично усиливал и вводил с самого начала. Речь о персональных санкциях против ключевых членов путинской ОПГ в очень большом масштабе.

Например, ввести персональные санкции против 2000 человек, а не двух сотен, как сейчас. А потом каждый месяц прибавлять еще по 100 человек. И через четыре года под санкциями были бы уже почти 7000 человек, которые попали бы в персональные санкционные списки. И в таком случае, возможно, количество переросло бы в качество. Под этим я подразумеваю дворцовый переворот, потому что на данный момент не существует никаких иных способов отстранения незаконно захватившего власть Путина.

Возможно, другие способы восстановления конституционного строя России будут возможны через какое-то время в будущем, когда созреет революционная ситуация. Но сейчас этой революционной ситуации нет, а ситуацию дворцового переворота можно было бы попробовать создать санкционным давлением, о каком я упомянул выше. Это был бы серьезный удар именно по тем людям, которые ответственны больше всех в преступлениях путинского ОПГ и сами являются ключевыми не только членами, но и бенефециарами этой незаконно-захваченной власти.

Реакция на санкции в России? Если вы поговорите с квалифицированными психиатрами и не менее квалифицированными психологами, они вам в доступной форме объяснят, чем занимается путинская ОПГ на протяжении многих лет из Останкино. И в России среди подавляющего большинства населения, которое продолжает смотреть эту психическую и психологическую отраву, на самом деле реальное расстройство психики. И это не фигура речи, а чисто медицинский факт.

И на самом деле это игры с огнем. Я не уверен, что все члены путинского ОПГ одинакового хорошо представляют себе возможные последствия таких игр с огнем. Но, во-первых, они цинично знают, что это игры с огнем; во-вторых, они специально играют в эти игры; в-третьих, у них нет никакого другого способа удерживать власть в России, кроме как таким образом.

А все вопросы о том, что думает, или говорит, или кричит российское население, разбиваются о тот прискорбный факт, что мы имеем дело с огромным сумасшедшим домом.

С этой точки зрения географическим соседям России должно быть очень неспокойно, потому что огромное количество сумасшедших, исчисляющихся явно больше, чем сотней миллионов человек – это очень опасная ситуация, которая имела прецеденты в истории. И наиболее известный пример – геббельсо-гитлеровская Германия второй половины 30-х годов и начала 40-х годов ХХ века.

Так что все это очень опасно, а весь цивилизованный мир очень сильно недооценивает эту ситуацию. Поэтому срочность в отстранении путинской ОПГ от незаконно узурпированной власти на самом деле очень велика. И будь я на месте мировых политиков, принимающих решения о санкционных режимах, я бы сконцентрировался на опасности номер один в мире – это Путин и его ОПГ – и направил бы самые действенные санкции, которые я назвал выше, именно против членов путинской ОПГ.