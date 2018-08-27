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Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Украине

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  • 27.08.2018, 21:05
Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto/Getty Images

Канцлер Германии и президент США провели телефонный разговор.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора.

Об этом по итогам беседы заявил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт, сообщает eurointegration.com cо ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

"Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.

Зайберт сказал, что лидеры двух стран также говорили об Украине и западных Балканах, не вдаваясь в подробности.

Регион Идлиб, последнее убежище для гражданских лиц и повстанцев, которые мигрировали из других районов Сирии, а также мощных джихадистских сил, был поражен волной воздушных ударов и обстрелов в этом месяце, в возможной прелюдии к полномасштабному правительственному наступлению. США предостерегли РФ и президента Сирии Башара Асада от любого применения там химического или биологического оружия и пообещали "решительный ответ" в случае атаки. Турция, которая установила военные посты в Идлибе, также предостерегает Москву от возможного наступления на регион, о чем неоднократно заявлял поддерживаемый Россией Асад.

В апреле администрация Трампа собрала коалицию американских, французских и британских сил для атаки на объекты сирийского правительства, связанные с производством химического оружия, после атаки ядовитым газом погибли десятки людей в районе Дума. Дамаск, поддерживаемый Москвой, отрицает применение такого оружия.


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