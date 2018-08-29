В Беларуси могут разрешить сдавать экзамен в ГАИ на машине с «автоматом» 29.08.2018, 20:02

Для этого нужно будет пройти обучение на машине с коробкой-автомат.

В рамках обсуждения законопроекта «О дорожном движении» депутаты решают вопрос о возможности обучения вождению и сдачи экзамена в ГАИ на автомобиле с коробкой-автомат. Введение новшества инициировано УГАИ МВД Беларуси, передает tut.by.

— Если гражданин желает пройти обучение по более легкому варианту — на машине с коробкой-автомат —и получить водительское удостоверение с отметкой, что ему можно управлять авто только с «автоматом», — мы не будем возражать. Считаем, что эта услуга будет пользоваться спросом у женщин, — рассказал сегодня перед заседанием комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Александр Цегельник, заместитель начальника УГАИ МВД Беларуси.

При этом граждане, которые будут обучаться вождению и сдавать экзамен на «механике», смогут управлять автомобилями как с коробкой-автомат, так и с механической.

Если этот пункт в закон будет внесен, то белорусским автошколам придется закупить машины на «автомате», но Александр Цегельник не считает, что это будет для них затруднительно.

— Автошколы будут реагировать на спрос. Как только появятся желающие обучаться на "автомате", они с удовольствием закупят новые автомобили и будут предоставлять такую услугу.

Цегельник отметил, что в настоящее время есть вынужденный спрос на такую услугу, в ней нуждаются люди, которые по медицинским показаниям не могут ездить на авто с механической коробкой переключения передач.