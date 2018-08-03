Адам Глобус: Защищай свое — вот наша национальная идея 3.08.2018, 16:41

Адам Глобус

Национальная идея формулируется нашими поэтами, литераторами, нашими как бы отцами нации.

Поэто и художник Адам Глобус в эфире Еврорадио рассказал, какой он видит национальную идею Беларуси:

- Если мы есть, есть Беларусь, то соответственно есть белорусская идея. Без идеи не возникла бы ни Беларусь, ни наш язык, ни наша культура, ни наше государство. Можно сформулировать так очень просто, как она звучит для меня: "Защищай свое". Если у кого-то есть другая идея, то пусть выскажет её, и мы поспорим. Белорусская идея — это пафосная идея. Есть национальная идея государства, которым мы являемся, и национальная идея империи. Национальная идея империи — это всегда экспансия, мессианство, а национальная идея государства — это именно защита: вот наш дом, моя семья, я защищаю её, защищаю свой язык, свою культуру, своё государство в том числе.

Мне как поэту, например, более интересна не суетливая геополитика, а такая фундаментальная геопоэтика. И поэтому я как поэт понимаю, что национальная идея формулируется нашими поэтами, литераторами, нашими как бы отцами нации. Всегда империи как бы назначают нам своих классиков. Есть писатели и любимые поэты нации, которых мы сами выбираем для себя. И это, конечно, Богданович и Короткевич. Именно они и сформулировали такую жёсткую поэтическую тактику нашей белорусской идеи: не просто защищай своё, а жёстко защищай своё. И все, кто будет предавать Родину, будут жестоко наказаны.

Короче, "Біце ў сэрцы іх — біце мячами, не давайце чужынцамі быць!". Это не просто значит, что предатель будет пойман и наказан, он будет просто убит. То же самое у Короткевича в "Дикой охоте короля Стаха": все изменники Родины, все, кто продали короля своего Стаха и землю, будут наказаны, и их потомки будут тоже наказаны. Вот такая белорусская идея, жёсткая и бескомпромиссная, - отметил Адам Глобус.