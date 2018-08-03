Жители Горок протестуют против планов чиновников 1 3.08.2018, 21:34

В Горках собираются уплотнять жилую застройку, но люди с этим не согласны и готовы бороться.

На территории академгородка, на небольшой площадке внутри сформировавшегося микрорайона, хотят построить десятиэтажный дом. Жители прилегающих высоток категорически против, пишет сайт horki.info.

Фото: Александр Храмко

"Скорая" подъехать не может"

Жильцы дома №30 по проспекту Интернациональный обратились к журналистам. Они шокированы новостью – напротив их дома собираются возвести многоэтажку.

Фото: Александр Храмко

– У нас – 216 квартир, это почти что небольшой агрогородок. При этом рядом нет минимальной инфраструктуры для удобства жильцов. Живем без детской площадки и без парковки для авто. Машины ставить некуда, поэтому одна полоса дороги в нашем дворе все время занята. Это очень неудобно, особенно в часы пик и зимой, когда лежит снег. Бывает так, что скорая помощь не может подъехать к подъезду и, если надо госпитализировать человека, то носилки с пациентом приходится нести вдоль дома. Если начнется стройка, еще добавится грузовой транспорт, – возмущаются обеседники.

Люди сообщили, что в начале девяностых, когда их дом бы сдан, детская площадка была обустроена и располагалась на том месте, где сейчас предполагается новое строительство.

Родителям и детям было удобно: беседки, качели, песочницы, скамейки для отдыха – все, как надо. За 25 лет все постепенно пришло в негодность и куда-то исчезло, теперь детям негде гулять и они бегают по проезжей части.

Переживают жители района и за небольшую рощу, которая посажена неподалеку по плану озеленения микрорайона. Если начнется стройка, деревья вряд ли уцелеют.

Все опасения и аргументы люди изложили в заявлении и направили его в Горецкий исполком. Под документом за один день подписалось более полусотни человек.

Фото: Александр Храмко

"Свободной земли нет"

Из райисполкома пришел ответ. В нем сказано, что на 2019 год в Горках запланировано строительство 80-квартирного жилого дома. Свободные земельные участки для возведения отсутствуют, поэтому было решено уплотнять те, что уже есть.

В документе указано, что проектный институт произведет все необходимые расчеты, чтобы понять, можно ли ставить десятиэтажку в центре микрорайона в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Беларуси.

Фото: Александр Храмко

Уточняется, что при разработке проектно-сметной документации будут предусмотрены противопожарные проезды, детская площадка и дополнительные парковочные места.

Если технические требования невозможно будет соблюсти, дом в этом месте Горок не появится.

В ответе указано, что в Могилевском облисполкоме на градостроительном совете будут подведены итоги общественного обсуждения по поводу этой стройки.

Приняв к сведению ответ горецких чиновников, жители академгородка отправили обращение в облисполком на имя председателя Владимира Доманевского. На этот раз письмо поддержали жильцы шести многоквартирных домов.

Фото: Александр Храмко

В заявлении эмоций мало. Видно, что к проблеме подключились специалисты: есть ссылки на основные требования и нормы, которые должны быть учтены при строительстве.

Аргументы против возведения нового дома изложены по пунктам, вот главные:

- нехватка солнца для зданий и территорий застройки (дома будут стоять слишком близко друг к другу);

- будет меньше места для парковки, площадок для отдыха и зеленых пространств;

- вырастет загазованность (транспорта станет больше).

Фото: Александр Храмко

Люди убедительно просят вместо грандиозной стройки обустроить игровую детскую площадку и места для парковки. Снова напоминают, что в 1990-х годах зона отдыха была, но постепенно качели, беседки и песочницы сломались, и не были восстановлены.

Фото: Александр Храмко

Приводят нормы: для 216-квартирного дома должно быть не менее 50 парковочных мест, а их сейчас всего девять-десять. Люди уверены, что положение только ухудшится, если будет начато строительство высотки на площадке размером 38 на 50 м.

Против нового строительства жильцы домов №30 и 32, а также других высказались не только в коллективном письме, но и на собрании, которое прошло с участием зампредседателя Горецкого райисполкома Андрея Камко и главного архитектора района Сергея Котова.

Фото: Александр Храмко

Люди обращают внимание чиновников на тротуар около подъездов к дому №30, который требует ремонта уже много лет. А еще они убеждены: недопустимо решать чьи-то проблемы за счет ущемления тех, кто уже многие годы живет в этом микрорайоне.