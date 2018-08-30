Началась продажа билетов на «поезд четырех столиц» 30.08.2018, 11:46

Он начнет курсировать уже в сентябре.

«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на «поезд четырех столиц», который начнет курсировать с 28 сентября, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на исполняющего обязанности главы компании Евгения Кравцова.

Поезд будет ехать из Киева в Минск (Беларусь), Вильнюс (Литва) и Ригу (Латвия). Стоимость билетов в вагоны купе составит от 1640 до 2219 гривен (от 60 до 80 долларов) в зависимости от конечной точки путешествия. Цена на билет в вагон СВ - от 3271 до 4428 гривен (от 115 до 160 долларов).

В июне 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян говорил, что Украина запустит поезд «пяти столиц». На тот момент в Министерстве инфраструктуры планировали, что поезд будет ехать еще и в столицу Эстонии Таллинн.