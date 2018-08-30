Девять вопросов об устройстве авто, которые вы всегда стеснялись задать 30.08.2018, 18:02

Чем лучше вы будете понимать, как устроена машина, тем больше денег, нервов и времени сможете сэкономить.

Многие думают, что современному человеку незачем знать, как устроен автомобиль. Мол, пусть автомеханики разбираются — в конце концов, им за это деньги платят!

Однако лишние знания ещё никому не мешали. Чем лучше вы будете понимать, как устроена машина, тем больше денег, нервов и времени сможете сэкономить, пишет lifter.com.

Вот 9 вопросов, которые вас так и подмывает задать:

1. Что такое объём двигателя и на что он влияет?

Фото: AutoMart.co.za

За последние сто лет принцип работы двигателя почти не изменился: топливо с воздухом подаётся в камеру сгорания, под воздействием искры (или сжатия, если автомобиль на дизтопливе) эта смесь воспламеняется и, расширяясь в небольшом пространстве, толкает поршень вниз. Движение поршня раскручивает коленвал мотора, а затем шестерни трансмиссии, ведущую ось и наконец колёса автомобиля. Так и обеспечивается движение.

Чем больше объём двигателя — то есть место, куда можно подать топливную смесь, тем сильнее энергия, толкающая поршень вниз. А значит, мощность автомобиля и показатель крутящего момента будут выше.

Кстати, объёмом двигателя называют сумму рабочих объёмов всех цилиндров, куда входит и сам цилиндр (место, где движется поршень), и камера сгорания.

2. Почему мощность измеряют в лошадиных силах и что такое крутящий момент?

Фото: Wired

Измерять мощность в лошадиных силах придумал инженер Джеймс Уатт, таким образом объяснив, сколько лошадей может заменить изобретённая им паровая машина.

С тех пор эту единицу используют, чтобы обозначать мощность двигателя (а также для расчёта транспортного налога). Учтите, впрочем, что число лошадиных сил обозначает максимальную мощность, доступную на пике оборотов.

Другой важнейший показатель — крутящий момент. Он обозначает силу, с которой вращается коленвал двигателя, и чем больше этот показатель, тем выше реальная, а не номинальная мощность двигателя.

3. Зачем нужна ручка переключения скоростей, когда есть автомат?

Фото: Kenya Car Bazaar

Механическая коробка передач всё ещё остаётся в ходу, потому что она дешевле и проще в производстве. Часто ей оснащают недорогие автомобили. Кроме того, ручную трансмиссию используют для специфических задач — типа езды по бездорожью или гонок.

Автоматическая трансмиссия, конечно, удобнее. При этом автоматы бывают разными.

Например, есть автоматическая коробка с гидротрансформатором, в которой основную роль играет специальное масло: оно обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к трансмиссии и переключение передач. Есть коробка-вариатор, где передача крутящего момента происходит с помощью клиновидного ремня. А ещё есть механические коробки с двумя сцеплениями, которые работают в автоматическом режиме.

4. Чем отличаются разные виды бензина?

Фото: AngiesList

Как вы могли заметить, бензин на заправках обозначается разными числами — 92, 95, 98… Это так называемое октановое число, которое указывает на способность топлива сопротивляться воспламенению под высоким давлением.

Если топливо будет взрываться в камере раньше времени, то мощность снизится и двигатель будет издавать странные звуки. Если ничего с этим не делать, то постоянные детонации могут привести к повреждению двигателя.

Сначала бензин получали из нефти простой перегонкой и его октановое число было низким (до 56). Потом начали использовать более сложные процессы получения бензина, и октановое число выросло до 86. Теперь добавляют высокооктановые компоненты и антидетонаторы, чтобы бензин подходил для современных технологичных моторов, настроенных на топливо высокого качества.

5. Какие машины самые лучшие: немецкие, японские, американские?

Фото: Blissful Knowledge

В этом вопросе лучше верить собственному опыту. Европейская, американская и восточная инженерные школы уже давно не различаются кардинально, и выпускаемые ими автомобили конкурируют на равных. Производители зачастую используют компоненты одних и тех же поставщиков.

В наше время «национальный характер» автомобиля проявляется скорее в дизайне, чем в техническом устройстве.

6. Что такое передний, задний и полный привод?

Фото: All Perfect Stories

У автомобиля имеется две пары колёс — передние и задние. Привод определяет, колёса какой оси раскручивает двигатель.

Раньше выбор привода был важным решением, потому что заметно влиял на управление автомобилем и требовал соответствующего навыка. Теперь антиблокировочная система и система электронной стабилизации практически нивелировали разницу между задним и передним приводом.

Полный же привод приводит в движение колёса на обеих осях. Такой автомобиль лучше разгоняется по снегу или льду, эффективнее тормозит с помощью двигателя, легко преодолевает сугробы или грязь. Но такая машина расходует на 25–30% больше топлива, чем авто с моноприводом.

7. Почему капот расположен спереди, а багажник — сзади?

Фото: CarID

В классической компоновке автомобиля двигатель находится спереди, а привод — задний. В таком состоянии автомобиль максимально сбалансирован, им удобно управлять, а доступ к двигателю не затруднён.

Хотя бывают и исключения: например, «Запорожец» или Porsche 911.

8. Что ломается чаще всего?

Фото: WeAreMarmalade

В автомобилях есть несколько узлов, за износом которых обязательно нужно следить. В первую очередь это аккумуляторная батарея, которая даёт стартовый ток для запуска двигателя. Низкая температура, короткие пробеги и стояние в пробках портят её состояние, поэтому раз в три года может понадобиться замена.

Моторное и трансмиссионное масло со временем теряет свои свойства, поэтому его обязательно нужно менять строго по расписанию. То же самое касается приводных ремней в двигателе и навесном оборудовании, а также тормозных дисков и колодок.

Узлы подвески и амортизаторы подвергаются нагрузкам на плохих дорогах, а выход из строя одного элемента может плохо сказываться на нагрузке других.

Важно также следить за состоянием генератора и водяной помпы, если вы не хотите внезапно застрять.

9. Каким образом подушка и ремень делают поездку безопаснее?

Фото: SRS Module

Подушка и ремень спроектированы именно так, чтобы человек при аварии смог остаться в живых, а затем покинуть автомобиль.

Главная задача ремня — зафиксировать водителя и пассажира при ударе, не давая им вылететь из машины или повредить себя частью кузова. Подушка безопасности предохраняет голову и торс от удара, но только на скоростях не выше 60 км/ч. Остальное зависит от вашей осторожности.