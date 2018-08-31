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YouTube назвал самые популярные клипы лета 2018 года

  • 31.08.2018, 7:53
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Самым популярным хитом стала композиция Girl Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B.

Сервис YouTube Music составил список самых популярных песен лета 2018 года, учитывая число просмотров в период с 28 мая по 25 августа.

Самой популярной песней стала композиция Girl Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B. В нем снялись актриса Галь Гадот и комик Сара Сильверман. Клип собрал 728 миллионов просмотров.

На втором месте оказалась песня Te Bote (Remix) рэперов Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna. В тройку лидеров также вошел Blackpink с композицией Ddu-du Ddu-du.


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