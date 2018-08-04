Почему взлетели цены на курятину? 13 4.08.2018, 10:40

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Чиновники уверяют, что никакого ценового сговора по мясу птицы не было.

Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Вместе с тем, как известно, на минувшей неделе Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси начало расследовать резкий рост цен на куриную продукцию в июне-июле, который привел к ее подорожанию на 28%.

Семь крупнейших производителей мяса птицы, которые одновременно повысили цену и отменили скидки для торговых сетей, подозревают в ценовом сговоре. Однако в Минсельхозпроде отметили, что стоимость мяса птицы не менялись со второй половины 2016 года, а траты на производство росли. Поэтому предприятиям пришлось пойти на столь радикальные меры.

Расследование МАРТ продлится примерно три месяца. Штраф за ценовой сговор, если его докажут, составит для производителей до 10% годовой выручки от продажи всей птицы.