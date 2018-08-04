«Путин еще во время службы в разведке плохо относился к украинцам и закладывал коллег» 4.08.2018, 19:18

Украинский генерал составил политико-психологический портрет Путина.

Эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан описал для "Апострофа" политико-психологический портрет президента России, бывшего КГБиста и разведчика Владимира Путина как главного виновника агрессии РФ против Украины:

- На днях я видел программу на украинском канале, где взялись нарисовать политико-психологический портрет Владимира Путина, но, как по мне, в этой попытке он выглядел слишком привлекательным. Я не увидел каких-то объективно негативных черт, которые должны формировать у украинского гражданина (именно гражданина, а не жителя) объективную оценку этой личности.

Его изобразили как сильного мачо, но где же все вещи, связанные с агрессивной внешней политикой, проблемами личной жизни, тем, что он был связан с наркобизнесом и является воспитанником криминалитета?

Если говорить о Владимире Путине, то я считаю его личным врагом. Нас почти одновременно зачислили на работу в Комитет государственной безопасности СССР, мы работали в разведке. Я имею друзей и коллег, которые работали вместе с ним в Германской Демократической Республике. Еще тогда они обращали внимание на его мелочность, на то, что он занимался нашептыванием, "закладывал", когда ребята позволяли себе какие-то небольшие вольности, высказывания, проявляли недисциплинированность.

Об этих вещах сразу узнавали соответствующие руководители, и все показывали пальцами на товарища Путина. Отмечали еще один момент: в определенной степени предвзятое отношение к выходцам из Украины, так что все это наблюдалось уже тогда.

Он прошел школу в системе спецслужб Советского Союза, занимал высокие должности уже в независимой России. Я подчеркиваю – в независимой России. Тамошняя пропаганда постоянно спекулирует словами "незалежная Украина".

Так вот, в 1991 году независимость получили и Украина, и Российская Федерация, ведь последняя тоже находилась в составе Советского Союза и не существовала как отдельный международный субъект. Как известно, Россия первой приняла постановление о суверенитете, а потом уже была и Украина. Поэтому именно Россия и тамошние национал-шовинисты и империалисты начали развал СССР. Они пытались восстановить свою независимость, но хотели сделать еще в масштабах Советского Союза.

Более того, уже два-три года назад Путин говорил о необходимости восстановления "исторической справедливости", которая была разрушена после Первой мировой войны, когда отошли и Финляндия, и Польша... Поэтому они должны осознавать: если Россию не остановить, то она пойдет дальше, и то очень далеко. А там, как вы знаете, уже и Аляска продавалась Россией за смешные деньги лишь на 100 лет. Идеологическая и пропагандистская почва готовится для того, чтобы промыть мозги собственному народу и сформировать соответствующее мнение у мирового сообщества.

Кто такой Путин, по моему убеждению? Путин – это пахан питерской шпаны с мировоззрением подполковника КГБ и русского национал-шовиниста-держиморды. Вот это в моем понимании тот Путин, который себя декларирует таким агрессивным экспансивным поведением. Когда-то мы работали в одной системе, и во время превращения республик в самостоятельные субъекты между их спецслужбами была заключена сделка не работать друг против друга. Единственной спецслужбой России, которая с этим не согласилась, была военная разведка. Они прислали нам, в Украину, телеграмму о том, что остаются верными идеалам СССР и так далее.

Тем не менее я считаю Путина человеком, который предал все договоренности и братские отношения, которые существовали тогда между нашими народами независимо от коммунистической власти (как бы критически мы ни относились к этому выражению сегодня). В этом контексте я считаю его предателем, который отверг все гуманистические и даже славянофильские идеалы, которые в определенной степени были присущи нашим отношениям, фактически развязал агрессию, имея целью восстановить современную Россию не только в пределах Советского Союза, но и царской России.