Юный шахматист-патриот из Украины поставил на место россиянина
5.08.2018, 16:08

Он отказался разговаривать с соперником на русском языке во время турнира.

Юный украинский шахматист Роман Ковальский отказался разговаривать на русском языке со своим соперником из России во время турнира European Youth Rapid and Blitz в Румынии.

Как пишет apostrophe.ua, о курьезе рассказала на своей странице в Facebook мама спортсмена, Анна Ковальская.

«Рома сегодня играл с соперником из России. Он спрашивает Рому - какой у тебя рейтинг? Рома - I do not understand you (Я тебя не понимаю, - прим. ред.) Тот - что?! Рядом сидит молдаванин и говорит русскому - он не понимает русский. Тот - как не понимает, он же из Украины. Рома, после партии мне, - мама, я так давно мечтал потроллить так россиян. П.С. Партию легко выиграл. П.П.С. Кто думает, что это нетолерантно, мне все равно", - написала она.

В сети юного спортсмена не только не осудили, но и похвалили. Меньше, чем за сутки пост набрал 5,8 тысяч лайков.