Белорусам отдых в теплых странах не по карману 7 6.08.2018, 15:59

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Большинство жителей Гродно проведут отпуск в городе.

В Беларуси продолжается сезон летних отпусков. Однако большинству жителей Гродно выезд в теплые страны не по карману. О том, где будут отдыхать жители Гродно, они рассказали «Радыё Рацыя» в ходе опроса, который происходил в центре города:

- В Гродно, так как денег нет, чтобы выехать куда-то. Поэтому только Гродно.

- Этим летом я отдыхаю в Гродно. Работаю в Польше. Приехал к родным, близким, друзьям, полтора года не был здесь.

- Я отдыхаю у себя на огороде. Выращиваю капусту, картофель и сижу у себя в доме. Иногда выезжаю на Неман. Правда, собираюсь и на море. На Балтийское. Но говорят, что там какая-то бактерия, то вот думаю, ехать или нет, может, лучше здесь сидеть на каких-либо наших, белорусских озерах.

- Этим летом все-таки придется отдыхать в Беларуси. С такими ценами выезд не по карману.

Самым дешевым выездом в другие страны на отдых, что предлагают гродненские турфирмы, - это выезд в украинскую Затоку.