Топ-5 помогающих сохранить молодость продуктов 1 6.08.2018, 15:49

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Западные специалисты знают, как сберечь молодость.

Врачи рассказали, что поможет сберечь молодость, активность и бодрость людям, которые уже перешли «зрелый» порог своего возраста, пишет orthodox.od.ua.

Западные специалисты знают, каким способом можно предотвратить процесс старения. Для этого необходимо не только заниматься спортом, но и правильно питаться.

В частности, одним из таких продуктов является яблоко. Один такой продукт может заменить чашку кофе, так как по своим тонизирующим свойствам этот фрукт не хуже бодрящего напитка. Кроме того, что употребление яблок не допускает появления морщин, это также снижает риск появления онкологии.

Желающим не стареть рано стоит поедать свеклу. Опыты британских медиков показали, что этот овощ значительно улучшает здоровье, помогает похудеть, стимулирует работу головного мозга, максимальную пользу принесет сок из свеклы, моркрови и яблока.

Бульйон, сваренный на кости, тоже поможет предотвратить старость и омолодиться. Блюдо оказывает позитивное влияние на кожу и желудочно-кишечный тракт. При этом, для получения по-настоящему качественного бульйона, варить его надо не менее суток.

Четвертое место в списке продуктов молодости занимает клубника. Эта ягода богата витаминами, микроэлементами и минералами, благодаря которым повышается иммунитет и омолаживается организм.

Замыкают топ-5 маслины. Они содержат в себе олеиновые кислоты, предоставляющие коже нужное увлажнение и омолаживание клеток.