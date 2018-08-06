Греция получила последние €15 миллиардов помощи от Еврогруппы 2 6.08.2018, 18:20

Греция получала финансовую помощь с 2010 года.

Греция получила пятый и последний транш кредита финансовой помощи в размере €15 млрд по программе финансовой помощи Европейского механизма стабильности (ESM), сообщается на официальном сайте фонда.

«€9,5 млрд будет направлено на создание буфера ликвидности Греции, а €5,5 млрд — на обслуживание долга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этой суммы хватит, чтобы покрыть финансовые потребности Греции на 22 месяца, передает РБК.

«Последняя выплата и позитивное заключение финальной проверки свидетельствуют о том, что Греция прошла большой путь за три года программы ESM», — сказал управляющий директор ESM Клаус Реглинг.

Он отметил трудолюбие греческого народа и верные действия со стороны государства. «С 2012 года Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) и Европейский механизм стабильности оказывают поддержку греческому народу в его усилиях, предоставляя беспрецедентные объемы долгосрочных кредитов по очень выгодным процентным ставкам. Завершение программы 20 августа станет важной вехой для страны», — Реглинг.

По его мнению, Греции теперь придется доказывать, что проведенные реформы не прошли впустую, и вести грамотную политику, чтобы стать страной с устойчивой экономикой.

Еврогруппа одобрила предоставление Греции последнего транша по программе финансовой помощи Европейского механизма стабильности 22 июля.

Третья программа помощи Греции объемом более €80 была согласована европейскими странами в августе 2015 года и требовала от страны сокращения пенсий и социальных выплат.

Греция получает финансовую помощь с 2010 года. Это последняя европейская страна, которая не могла обойтись без внешнего финансирования после мирового финансового кризиса. Условиями предоставления помощи были жесткая экономия и реформы. За все время государство получило в итоге страна получила более €240 млрд от Еврогруппы и еще десятки миллионов евро от Международного валютного фонда.