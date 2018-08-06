Белорусские молотобойцы Борейша и Тихон вышли в финал ЧЕ-2018 1 6.08.2018, 22:37

Иван Тихон

Фото: Reuters

Финал пройдет 7 августа.

Белорусские молотобойцы Павел Борейша и Иван Тихон вышли в финал чемпионата Европы-2018 по легкой атлетике, передает pressball.by.

Борейша показал третий результат, метнув молот на 76,47 м. У Тихона 9-й результат (74,67). Еще один белорус — Глеб Дударев — занял 18-е место (72,19) и в финал не попал. Квалификационный норматив был установлен на отметке 76 м, его выполнили лишь четверо спортсменов.

Финал пройдет 7 августа.