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Белорусские молотобойцы Борейша и Тихон вышли в финал ЧЕ-2018

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  • 6.08.2018, 22:37
Иван Тихон
Фото: Reuters

Финал пройдет 7 августа.

Белорусские молотобойцы Павел Борейша и Иван Тихон вышли в финал чемпионата Европы-2018 по легкой атлетике, передает pressball.by.

Борейша показал третий результат, метнув молот на 76,47 м. У Тихона 9-й результат (74,67). Еще один белорус — Глеб Дударев — занял 18-е место (72,19) и в финал не попал. Квалификационный норматив был установлен на отметке 76 м, его выполнили лишь четверо спортсменов.

Финал пройдет 7 августа.


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