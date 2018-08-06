Немецкие пенсионеры-рокеры сбежали из дома престарелых на фестиваль Wacken 1 6.08.2018, 22:47

Пенсионерам очень понравилось на фестивале тяжелой музыки.

В Германии двое пожилых мужчин ушли из дома престарелых, чтобы попасть на фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air, сообщает Deutsche Welle.

По данным местной полиции, они получили сообщение о пропаже двух жильцов из дома престарелых. Через некоторое время правоохранители отыскали пожилых металлистов на фестивале Wacken Open Air. В правоохранительных органах подчеркнули, что когда они нашли беглецов, те были "дезориентированы и ошеломлены". Однако они отказывались возвращаться, поэтому полиция сопроводила их домой с помощью такси и патрульной машины.

Представитель полиции Мерле Нойфельд отметил, что пожилым мужчинам, очевидно, очень понравилось на фестивале.

Напомним, Wacken Open Air - крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки, проводимый ежегодно в предместьях немецкого города Вакен, на севере Германии. Ежегодно он проходит в первые выходные августа.