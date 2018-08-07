Российской экономике предсказали затяжную стагнацию 1 7.08.2018, 19:44

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Экономику РФ ждут тяжелые времена.

Российская экономика втягивается в затяжную стагнацию из-за ухудшения финансового положения компаний реального сектора и сжатия потребительской активности, новым ударом по которым станет повышение налоговой нагрузки и пенсионного возраста, передает finanz.ru.

К такому выводу приходят эксперты ЦМАКП в докладе "Тринадцать тезисов об экономике".

Структура экономического роста в РФ остается прежней: экспорт, состоящий преимущественно из минерального сырья, является главным вкладчиком в ВВП, темпы роста которого замедлились до 1,3-1,6%, даже несмотря на достаточно высокие мировые цены на нефть.

По данным Росстата, совокупная доналоговая прибыль добывающих компаний за январь-май подскочила в 2,2 раза. В то же время в не связанной с сырьевой трубой части экономики нарастает кризис корпоративных финансов.

Это ведет "к торможению динамики оплаты труда, что, в свою очередь, обуславливает околостагнационную динамику потребительских рынков", констатируют в ЦМАКП.

Высокая оценка роста реальных зарплат (+5,2-5,5%) - результат "ступенчатого" увеличения выплат бюджетникам в конце прошлого года, тогда как остальные компоненты доходов населения практически не растут.

Потребление стагнирует (апрель: +0,2%, май: 0%, июнь: +0,5%), средний чек снижался два месяца подряд (в мае и апреле), а люди "с упорством, достойным лучшего применения вновь с размаху опираются на долговой рычаг, столь больно бивший их ранее, в 2008-2009 гг. и в 2014-2016 гг.", говорится в докладе.

Отсутствие ресурсов у бизнеса приводит к тому, что в экономике вновь начал снижаться спрос на труд. Совокупное число рабочих мест (количество занятых плюс вакансии) после роста с 72,2 до 74 млн за три года в июне сократилось до 73,9 млн.

Опросы топ-менеджеров также зафиксировали ухудшение ситуации: индекс деловой активности PMI третий месяц подряд оказывается ниже черты в 50 пунктов, отделяющий рост экономики от сжатия. Причем скорость падения нарастает: 49,8 пункта в мае, 49,5 - в июне и 48,1 - в июле.

В совокупности это "свидетельствует о том, что компании "настраиваются" на длительную стагнацию рынков", отмечает ЦМАКП.

Отсутствие выраженного экономического роста создает проблемы с обслуживанием долга, и кредитный рынок вновь балансирует на грани кризиса.

Критерий - рост доли проблемных и безнадёжных ссуд в кредитном портфеле банков не менее чем на 1 проц. п. за скользящий год - выполнялся в этом году дважды: в феврале и апреле.

"В числе лидеров по доле просроченной задолженности - предприятия строительного комплекса: производство стройматериалов (17,8% на начало июня), строительство (17.4%), операции с недвижимостью (7,2%). Эти предприятия сталкиваются, с одной стороны, с существенным изменением «формата» ведения бизнеса (из-за нового порядка работы со средствами населения), с другой стороны - со значительным уровнем нагрузки по обслуживанию долга в условиях высоких процентных ставок", - отмечает ЦМАКП.

Реализация по мер по ускорению экономического роста, предложенных правительством, "представляется чрезмерно рискованной", предупреждают эксперты центра.

Вероятно, "недооценивается влияние повышения НДС на финансовое положение компаний, инвестиции и оплату труда", а также тот факт, что повышение пенсионного возраста войдет "в резонанс" с заявленной модернизацией производства, которая может привести к сокращениям на крупных и средних предприятиях более 3 млн человек.

Последующий разогрев рынка труда и повышение НДС, ухудшающее положение компаний, будут оказывать негативное влияние на динамику заработной платы и потребления, заключают в ЦМАКП.