Азаренко разгромила 59-ю ракетку мира на старте открытого чемпионата Канады 3 8.08.2018, 7:37

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белоруска одержала быструю победу над Кристиной Младенович.

Белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й круг турнира серии «Премьер» «Роджерс Кап» в Монреале с призовым фондом 2 837 000 долларов. Турнир называют также открытым чемпионатом Канады, сообщает tut.by.

В стартовом поединке Виктория Азаренко (№ 95 рейтинга WTA) разгромила 59-ю ракетку мира Кристину Младенович из Франции — 6:0, 6:1. Встреча продолжалась всего 56 минут.

Белоруска не допустила ни одной двойной ошибки и не позволила сопернице добиться ни одного брейк-пойнта, а сама сделала 5 брейков. Младенович исполнила 2 эйса и допустила 10 двойных ошибок.

Отметим, что после того, как на прошлой неделе Азаренко в слезах покинула корт в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе, выступление белоруски в Монреале было под вопросом.

Теперь в 1/16 финала турнира в Монреале Виктория Азаренко сыграет с британкой Йоханной Контой (№ 43 рейтинга WTA), которая одолела 11-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии — 6:7 (6:8), 6:1, 6:2, а на прошлой неделе на турнире в Сан-Хосе нанесла Серене Уильямс самое крупное поражение в карьере.