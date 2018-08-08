Экономист: Вся страна должна быть свободной экономической зоной 4 8.08.2018, 11:06

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Лев Марголин

Cудьбоносных прорывов белорусские СЭЗ не дают.

Для чего в Беларуси созданы свободные экономические зоны и какой в них толк — об этом экономист Лев Марголин рассказал сайту «Завтра твоей страны».

На совещании о мерах по повышению эффективности работы свободных экономических зон глава белорусского государства поинтересовался, нужны ли на современном этапе СЭЗ в том виде, в котором они существуют.

— Свободные экономические зоны создаются вообще-то для того, чтобы привлечь стратегических инвесторов. Это как бы демонстрационный зал Беларуси, где инвесторы, которые настороженно относятся к стране, приходят, видят, что не так все страшно, и начинают действовать, — говорит Лев Марголин. — Еще они создаются для стимулирования развития секторов, в которых очень заинтересовано государство. Инвесторам в таких СЭЗ создаются определенные льготные условия.

Но судьбоносных прорывов наши СЭЗ не дают. Да, ими интересуются инвесторы, потому что каждому хочется платить меньше и иметь льготы, но главная проблема – это надежность инвестирования, поскольку в СЭЗ инвестор так же рискует своим имуществом, как и в любой другой зоне.

— Кто сегодня получает наибольшую выгоду от уже существующих в нашей стране СЭЗ?

— Прежде всего, резиденты этих экономических зон. И я не уверен, что это всегда соответствует интересам государства. И, наверное, зачастую резидентами становятся не те, в ком заинтересовано государство, а те, у кого есть выход на нужных людей. На мой взгляд, стоит создавать нормальные привлекательные условия не в отдельных экономических зонах, а по всей стране в целом, и самое главное условия – это демократическое законодательство и система принятия законов, а также нормальная судебная система.

— Если представить себе в идеале свободную экономическую зону – что это должно быть такое?

— В либеральной экономике таких зон не должно быть по определению. Вся страна должна быть свободной экономической зоной. В странах с директивной экономикой это попытка заинтересовать инвесторов, нужных людей. Иногда ведь у нас даже если производство не находится на территории СЭЗ, то его директивным порядком присоединяют к этой зоне.

В других странах бывает так: есть необходимость полностью загрузить, например, громадный аэропорт не только пассажирами, но и товарными потоками, и в районе этого аэропорта создают льготные условия, например, на пять лет.

Иногда такие зоны используются для поднятия депрессивных регионов. Но опять-таки это чаще всего имеет определенный срочный характер. У нас же пока в целом эта лазейка для минимизации налогообложения.

— Где в Беларуси нужно было бы создавать действительно необходимую СЭЗ?

— У нас имело бы смысл создать экстерриториальную СЭЗ — малые города и сельская местность. В принципе, понемногу это и делается. Есть определенные льготы для тех инвесторов, которые создают рабочие места в райцентрах, в сельской местности. Это имело бы смысл, чтобы все не рвались в Минск, а как-то более равномерно распределялись по территории страны. Но делать так, как это есть сейчас, когда в каждой области имеется своя зона, которая формируется вокруг областного центра, — не имеет никакого смысла.