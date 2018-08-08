В Березе задержан блогер Александр Кабанов 1 8.08.2018, 12:57

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Александр Кабанов

Фото: racyja.com

В его квартире проходит обыск.

В Березе задержан активист ОГП блогер Александр Кабанов.

Он был вызвал повесткой в Березовский РОВД, где и был задержан. Сейчас в его квартире по улице Тышкевича в Березе проходит обыск, сообщает в своем Твиттере журналист и литератор Сергей Сыс.

У Бярозаўскім РАУС быў арыштаваны выкліканы павесткаю блогер, сябра АГП Аляксандар Кабанаў. Зараз адбываецца ператрус у ягонай кватэры па вул. Тышкевіча ў Бярозе. — Siarhej Sys (@SiarhejSys) 8 августа 2018 г.

«Идет проверка в рамках статьи 189 УК («Оскорбление»). Уголовное дело пока не возбуждалось, но после проверки будет заведено на сто процентов. Обыск проводят в квартире в Березе, доме в селе и родительском доме», - успел сообщить «Радыё Свабода» Александр Кабанов.

Что ищут милиционеры, он точно не знает, но подозревает, что собираются забрать оргтехнику.

Ранее уголовное дело по такому же статье за оскорбление было заведено на блогера Сергея Петрухина из Бреста - коллегу Александра Кабанова, вместе с которым они ведут ютуб-канал «Народный репортер».

У Сергея Петрухина милиция также делала обыск и изъяла компьютер, планшет, телефон. Уголовное дело против Сергея Петрухина заведено на заявление того же милиционера Николая Рабушко.