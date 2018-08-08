США предложили отключить Россию от мировой долларовой системы 7 8.08.2018, 13:16

2,387

Новые жесткие ограничения предусмотрены для крупнейших банков РФ.

США решили помочь российским властям добиться победы на долларом, которую в качестве курса в мае провозгласил президент РФ Владимир Путин, пишет finanz.ru.

Законопроект о расширении санкций ("Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018"), предложенный группой сенаторов от обеих партий американского конгресса, помимо запрета на инвестиции в российский госдолг и требования вернуть Крым Украине, предлагает признать РФ государством-спонсором терроризма и заблокировать возможность долларовых расчетов для ключевых участников банковской системы страны.

Согласно тексту документа, который публикует в среду "Коммерсант", новые жесткие ограничения предусмотрены для крупнейших госбанков, на долю которых приходится 70% активов банковской системы.

Сбербанку, ВТБ, Россельхозбанку, Газпромбанку, Промсвязьбанку, Банку Москвы и ВЭБу предлагается запретить проводить любые транзакции с юрлицами США.

Под это определение попадают в том числе американские банки, корсчета в которых обеспечивают возможность проводить расчеты в долларах.

"Можно вспомнить жесткость санкций первой волны, которая ударила по банку "Россия" и СМП Банку. То, что происходило тогда, будет происходить с госбанками", - пишет начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

"Операции российских банков с безналичными долларами станут практически невозможными, - предупреждает он. В этих условиях заморозка или принудительная конвертация долларовых вкладов в рубли "станет неизбежной".

В американским списке спонсоров терроризма пока только четыре страны. Это Северная Корея, Иран, а также Судан и Сирия, где идет гражданская война. "В отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти. Так что при таком сценарии может стать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа. (Тогда) все остальные санкции покажутся "цветочками", - отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

В финансовой части северокорейский сценарий для РФ - пессимистичный и маловероятный, а иранский можно считать условно оптимистичным, рассуждает Осадчкий.

В Иране в апреле в ответ на обвальную девальвацию риала власти запретили гражданам держать больше 10 тысяч долларов наличными, а банкам - продавать больше 1000 евро в год тем, кто едет в страны дальнего зарубежья.

За пределы страны разрешено вывозить не больше 5 тысяч евро.

"В рамках "мягкого" иранского сценария, если будет принят законопроект, возможно ужесточение в России мер валютного контроля. В ближайшее время вряд ли дело дойдет до ограничения объема иностранной валюты, который россияне могут держать за пределами банков. А вот такие меры, как снижение максимальной суммы, которую пассажирам разрешено вывозить за пределы страны, вполне возможны. Другие очевидные следствия - девальвация рубля и рост процентных ставок", - резюмирует Осадчий.