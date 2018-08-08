Долги белорусских предприятий в валюте резко возросли 8.08.2018, 14:25

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Нацбанк потерпел первое поражение в борьбе с долларом.

Борьба Национального банка РБ с долларизацией белорусской экономики пока ведется с переменным успехом, пишет select.by.

В июне он потерпел поражение: величина валютной задолженности белоруской экономики выросла по сравнению с маем на 76,6 млн. долларов (0,8%) и достигла 9 925,8 млн. долларов.

Данный рост обусловили, в основном, предприятия частного сектора экономики, задолженность которых увеличилась за полугодие на 147,4 млн. долларов (4%) — до 3 873,1 млн. долларов. В то же время валютная задолженность предприятий государственного сектора снизилась на 125,6 млн. долларов — до 5 259 млн. долларов.

Росту валютной задолженности способствовали также небанковские финансовые организации, задолженность которых перед банками увеличилась по сравнению с маем на 55,1 млн. долларов (7,7%) и достигла 770,9 млн. долларов. Это связно, по-видимому, с активизацией работы лизинговых компаний.

Что касается задолженности секторов экономики по рублевым кредитам, то она в июне увеличилась по сравнению с маем всего на 90,8 рублей, то есть на 0,4%, и достигла 20 441,4 млн. рублей. При этом задолженность физических лиц увеличилась в намного большей степени: на 172,9 млн. рублей (1,7%) — до 10 117,1 млн. рублей.

Задолженность по потребительским кредитам в белорусских рублях выросла в июне на 72,3 млн. рублей (2%) и достигла 3 614,7 млн. рублей. Прирост оказался примерно в 2 раза меньше, чем в мае. Возможно, сказалось-таки ужесточение правил предоставления данных кредитов, введенное Нацбанком.

В то же время, задолженность физических лиц по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях за июнь увеличилась на 100,7 млн. рублей (0,7%) — до 6 502,4 млн. рублей. Рост оказался немногим больше, чем в мае, когда данная задолженность поднялась на 98,3 млн. рублей.

Величина просроченной и пролонгированной задолженности физических лиц в июне немного выросла. По потребительским кредитам в белорусских рублях она увеличилась на 0,9 млн. рублей и достигла 35,2 млн. рублей. А по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях она поднялась на 0,4 млн. рублей — до 3,6 млн. рублей.

На банках все еще висит просроченная и пролонгированная задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в валюте, но ее величина за июнь снизилась на 0,1 млн. долларов — до 5,2 млн. долларов.