Cергей Гуренко: Я верю в ребят, они очень хотели сыграть с «Зенитом» 8.08.2018, 15:25

Cергей Гуренко

Завтра минское «Динамо» встретится с клубом из Санкт-Петербурга.

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Зенитом», передает корреспондент Tribuna.com.

«Завтра нам предстоит непростой матч. Думаю, он будет интересен как для «Зенита», так и для нас. Мы готовимся в свободном режиме. Травмированных нет, все ребята горят желанием проявить себя. Понятно, что уровень мастерства «Зенита» выше нашего, но в футболе есть другие качества, которые, бывает, важнее мастерства. Это показал и чемпионат мира, есть много других примеров.

Я верю в ребят, они очень хотели сыграть с «Зенитом», и мы рады, что петербуржцы приехали в Беларусь и вызвали такой ажиотаж. Наконец-то футбол вернулся в Минск», – сказал Гуренко.