Леонид Заико о СЭЗ: Это теоретическая рухлядь 8.08.2018, 17:23

ЛЕОНИД ЗАИКО

Вся страна должна быть в одной экономической зоне с равными условиями.

7 июля Лукашенко провел совещание о повышении эффективности работы свободных экономических зон (СЭЗов). С одной стороны, он критически поинтересовался у чиновников, нужны ли они сегодня вообще, соизмерим ли их вклад (а это 4% ВВП) с теми льготами, которые предоставлены резидентам.

С другой, несмотря на критические замечания, Лукашенко в целом поддержал проект указа, где, в частности, идет речь о возможности расширения территорий СЭЗ под новые проекты, сообщает БЕЛТА.

Экономисты, опрошенные UDF.BY, критически оценили действия чиновников.

«Эти искусственно созданные лагуны – недоразумение»

Шесть свободных экономических зон («Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», «Минск», «Могилев») были созданы в Беларуси в 1996-2002 годах для стимулирования создания инновационных производств и наращивания экспорта. Для этого резидентам были предоставлены налоговые льготы.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико отмечает:

«В Беларуси был угар на примере китайского «экономического чуда». Но на самом деле в профессиональной среде никто особого пиетета к специальным зонам не имеет. Всемирный банк и МВФ являются их противниками. Вся страна должна быть в одной экономической зоне с равными условиями. Эти искусственно созданные лагуны для содействия развитию некоторых направлений – недоразумение. Это теоритическая рухлядь. Какой смысл в том, чтобы предоставлять избранным льготы?»

По данным правительства, которые были озвучены Александру Лукашенко на совещании, инвесторы готовы вложить 850 млн долларов в создание новых предприятий в СЭЗ. Экономиста эта цифра не впечатляет, поскольку непонятно какую выгоду будет иметь от этого бюджет.

«Назовите эту сумму Абрамовичу – он будет ржать как кавказский конь. Я пока что вижу, что некоторые хотят спрятать где-то деньги и паразитировать на льготах. Они подбираются к министрам, премьеру, президенту, развешивают лапшу на уши, что вложат большие деньги», – считает Леонид Заико.

«Нас постоянно «пугают» приходом огромных инвестиций»

Доктор экономических наук Борис Желиба полагает, что работа свободных экономических зон в Беларуси себя не оправдала. Время показало, что выйти на ожидаемый объем экспорта не удалось.

Интересно, что полтора года назад это признавал сам Александр Лукашенко. Тогда он озвучил, что за год резиденты СЭЗ перечислили в бюджет «несчастные» 200 млн долларов. А руководитель Беларуси вообще-то рассчитывал, что «предприятия-резиденты завалят валютой, и у нас никогда не будет проблем с курсом рубля».

Цифру в 850 млн долларов инвестиций Борис Желиба воспринимает скептически.

«Я, как уже немолодой человек, вспоминаю пленумы ЦК КПСС, где много чего принималось на бумаге, но почти ничего не реализовывалось. Нас постоянно «пугают» приходом огромных инвестиций. Никто ведь не против. Но насколько я помню, по прямым иностранным инвестициями белорусская экономика в расчете на душу населения на одном из последних мест даже в СНГ. Уже давно хотелось бы увидеть конкретные результаты», – сказал экономист.

Борис Желиба не предлагает «зачеркнуть» работу свободных экономических зон в Беларуси. Но считает гораздо более важным принятие конкретных шагов по улучшению инвестиционного климата для тех, кто в СЭЗы не стремится.