Белорусские теннисистки впервые выиграли летний Кубок Европы среди девушек до 18 лет 8.08.2018, 21:01

В напряженном финале белоруски победили россиянок.

С 6 по 8 августа состоялись финальные этапы командных летних Кубков Европы по теннису (European Summer Cups) среди юниоров и юниорок в возрастных категориях до 16 и до 18 лет. Команда белорусских девушек в возрастной категории до 18 лет стала победительницей этого престижного европейского соревнования, сообщает пресс-служба Белорусской теннисной федерации.

18 национальных сборных принимали участие в отборочном групповом раунде, по результатам которого по два победителя из каждой группы вышли в финал, где сегодня разыграли между собой заветные трофеи.

Командный чемпионат Европы является аналогичным турниром «взрослых» соревнований Кубок Дэвиса и Кубок Федерации.

Юлия Готовко, Шалимар Тальби и Алеся Якубович под началом капитана команды Игоря Ибрижбеговича после успешного выступления в Чехии (город Мост) в квалификационном раунде отправилась в Испанию для участия в финальном этапе турнира.

Сначала белорусские девушки обыграли сверстниц из Испании со счетом 2:1, затем были повержены теннисистки из Словакии, вторая сеянная команда финального этапа — 2:0. Сегодня в напряженном финале с первой командой турнира, сборной России, белорусские теннисистки одержали победу со счетом 2:1.

Турнир проводится в формате «2 матча в одиночном разряде, матч в парном разряде».

Таким образом, впервые в истории белорусского тенниса команда Беларуси в категории среди девушек до 18 лет стала обладательницей престижного командного европейского трофея.

Напомним, что женская сборная Беларуси в возрасте до 18 лет 5 раз выходила в финальную часть European Summer Cups: в 2011, 2012, 2014, 2015 и 2017 годах. Наилучшим результатом является серебро розыгрыша 2015, завоеванное Верой Лапко, Ириной Шиманович и Ариной Соболенко под началом Эдуарда Дуброва.