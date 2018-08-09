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Россельхознадзор запретил поставки «молочки» с еще одного предприятия Беларуси

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  • 9.08.2018, 11:48
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В произведенном на нем твороге были обнаружены опасные бактерии.

Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции ещё с одного предприятия Беларуси.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на материалы ведомства, на этот раз на повторном нарушении "попалось" предприятие "Мозырские молочные продукты". В произведённом на нем твороге были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Запрет действует с 7 августа.

В соответствии с действующим порядком при первом обнаружении нарушений российских ветеринарно-санитарных требований Россельхознадзор ставит продукцию нарушителя на усиленный лабораторный контроль, при повторном нарушении - ограничивает ее поставки в РФ.


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