Названы самые популярные марки автомобилей в мире 9.08.2018, 18:55

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Подведены итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей за первые шесть месяцев текущего года.

Рост продаж новых «легковушек» продолжается. Так, в первом полугодии 2018-го на мировом рынке было реализовано 46,1 миллиона автомобилей, а это превышает прошлогодний показатель на 4,1%, информирует kolesa.ru.

На первом месте с существенным отрывом от ближайших преследователей разместилась группа Volkswagen, объем продаж которой в июне вырос на 6,8% — до 990 693 единиц. По итогам первой половины года эти показатели составляют 7,2% и 5 589 682 штук. Напомним, концерну принадлежат марки Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Bugatti.

На втором месте разместился альянс Renault-Nissan с аналогичным показателем роста в июне, по итогам шести месяцев – 4,7% и 5 169 124 машины. Toyota замыкает тройку с ростом продаж на 11,1% и 3,3% в июне и первом полугодии (830 850 и 4 741 227 машин), соответственно.

В июне у трех производителей зафиксировано падение продаж, а в январе-июне у двоих – в 2018 году дела хуже всего идут у Ford Group: -8,7% в июне и -6,4% за шесть месяцев. У GM и FCA в первом месяце лета приблизительно одинаковое падение — 2,8% и 2,0%, соответственно. Снижение в первом полугодии у Fiat Chrysler Automobiles скромнее – 0,8%.

Более 10% прироста в июне показали вышеупомянутая Toyota, а также корейская группа Hyundai-Kia, которой удалось увеличить объем продаж на 13,1% и держаться на уровне Volkswagen по итогам шести месяцев – 7,1%.